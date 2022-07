POL-PDTR: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Zaun an der Einmündung Schulstraße/Flurstraße in Dickesbach.

Kell am See (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 21.07.2022 und 23.07.2022 ist es in der Brückenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW gekommen. An dem in Höhe der Hausnummer 7 abgestellten Kleinwagen Mitsubishi eines Pflegedienstes wurde die Siegelplakette des hinteren Kennzeichens gewaltsam abgeschabt. Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06503 9151-0 ...

mehr