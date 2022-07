Polizeipräsidium Ulm

Renitent wurde ein 31-Jähriger nach einem Diebstahl in Ulm.

Gegen 17.45 Uhr befand sich der 31-Jährige in einem Geschäft in der Wielandstraße. Dort steckte er verschiedene Waren ein. Ohne seinen Einkauf zu bezahlen, verließ er das Geschäft. Ein Zeuge versuchte ihn aufzuhalten. Der 31-Jährige schlug diesem in das Gesicht und flüchtete in unbekannte Richtung. Als die eingetroffene Polizei die Anzeige aufnahm, kehrte der 31-Jährige zurück. Die Polizisten hielten ihn fest. Bei seiner Durchsuchung versuchte er zu flüchten. Die Polizisten konnten das verhindern und legten ihm Handschellen an. Dagegen wehrte er sich. Er kam auf ein Polizeirevier. Er war deutlich betrunken. Aufgrund seiner Aggressivität und seiner Alkoholisierung musste er die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen.

