Am Dienstag übersah eine Autofahrerin den bevorrechtigten Verkehr bei Böhmenkirch.

Gegen 15.15 Uhr fuhr die 82-Jährige in der Rosensteinstraße nach Norden. An einer Kreuzung kam von rechts der vorfahrtsberechtigte 60-Jährige mit seinem Ford. Den übersah die Fahrerin des Suzuki und die Autos stießen zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 82-Jährige schwer, der 60-Jährige leicht verletzt. Die Feuerwehr barg die Frau aus ihrem Auto. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

Hinweis:

In Baden-Württemberg zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Gründe für diese Unfälle sind vielfältig. Oft könnten sie jedoch vermieden werden. Seien Sie konzentriert im Straßenverkehr und lassen Sie sich nicht ablenken. Im Zweifel: Fuß vom Gas und warten.

