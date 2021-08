Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mercedes beschädigt

Meppen (ots)

Am Sonntag kam es zwischen 14.30 und 17.50 Uhr auf dem Parkplatz hinter einem Supermarkt an der Lathener Straße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter brauner Mercedes wurde dabei von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

