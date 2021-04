Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Seeth: Einbruch in Container

Seeth (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag (16.04.21) bis Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter einen Container an der L38 zwischen Seeth und Schwabstedt auf. Dieser steht am Ortsausgang von Seeth. Die Täter brachen einen Bauzaun auf und anschließend die Vorhängeschlösser des Containers. Sie entwendeten mehrere Kanister mit Diesel.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedrichstadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 04881 - 2869920 oder Mail: friedrichstadt.pst@polizei.landsh.de)

