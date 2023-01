POL-E: Essen: Unbekannter raubt Jugendliche im Einkaufszentrum aus - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: Am 2. Juni 2022 wurde eine geistig behinderte Frau am Hauptbahnhof in Essen von einem Unbekannten angesprochen, der sie in eine Wohnung in Essen-Altendorf einlud. In der Wohnung in der Oberdorfstraße vergewaltigte er sie. Die Ursprungsmeldung vom 4. Januar finden Sie hier: ...

