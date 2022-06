Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: mit Baggerschaufel gegen haltendes Auto gefahren - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 48-jähriger Baggerfahrer fuhr am Montag, 27.06.2022, gegen 17.25 Uhr, mit der Baggerschaufel auf einen vor ihm haltenden BMW auf. Die 46-jährige BMW-Fahrerin musste an der Lichtzeichenanlage in der Wiesentalstraße, zur Einmündung in die Clara-Immerwahr-Straße, anhalten. Der 48-jährige Baggerfahrer übersah dies wohl und fuhr mit der Baggerschaufel auf den BMW auf. Das komplette Heck des BMW's wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf mindestens 6.000 Euro geschätzt. Am Bagger beziehungsweise der Schaufel entstand kein Sachschaden. Es wurde niemand verletzt.

