Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Graffiti-Sprüher auf frischer Tat ertappt

Freiburg (ots)

Eine männliche Person, welche eine Bushaltestelle in der Konstanzer Straße besprüht, wurde der Polizei am Montag, 27.06.2022 gegen 18.15 Uhr gemeldet. Die Beamten rückten aus und überprüften die Haltestelle in Richtung Ettikon. Bei der Fahndung im weiteren Nahbereich konnte dann ein 23 Jahre alter Mann an einer anderen gelbbeschmierten Bushaltestelle im Gewerbepark Süd festgestellt werden. Mit farbgelben Händen und Farbspraydosen in der Tasche konnte der Sprayer überführt und aufs Revier verbracht werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen über weitere besprühten Haltestellen dauern an.

