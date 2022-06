POL-FR: Lkr. Emmendingen, Sexau - beschädigte Gasleitung

Freiburg (ots) - Emmendingen: Am Montag, 27.06.2022, gegen 17 Uhr kam es in der Landvogtei nahe dem Emmendinger Tor zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Jugendlichen und einem 68-jährigen Mann. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten die beiden Parteien in Streit, welcher letztendlich in gegenseitigen Schlägen gipfelte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmendingen unter 07641 ...

mehr