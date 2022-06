Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Waldkirch: Viel los

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende fand nach mehreren Jahren wieder das auch von internationalem Publikum gut frequentierte Orgel-Fest und gleichzeitig auch das nach mehrmaligem Ausfall gut Besuchte Waldkircher Stadtfest statt. Bei guten Wetter und hervorragender Vorbereitung und Planung der Veranstalter lockten die beiden sehr unterschiedlichen Feste bis zu 10.000 Menschen nach Waldkirch. Die Stimmung war durchgehend so, wie es sich für solche Veranstaltungen gehört. Insbesondere der Jugend war die Dankbarkeit anzumerken, endlich mal ausgelassen und friedlich feiern zu können. Der Polizei sind bislang keinerlei nennenswerte Zwischenfälle bekannt. Ein Gewitter und starker Regen beendeten dann in der Nacht auf Sonntag schnell den Andrang, so dass die überwiegend Ehrenamtlichen etwas früher Feierabend bekamen, als es noch am frühen Abend den Anschein machte.

WKI/rb

