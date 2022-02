Polizei Dortmund

POL-DO: Bekämpfung der kriminellen Strukturen in der Nordstadt - Polizei und Stadt stellen zehn Glücksspielautomaten sicher

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0140

Bei einer Schwerpunktkontrolle in der Dortmunder Nordstadt hat die Polizei zusammen mit der Stadt Dortmund gestern (3.2.) mehrere manipulierte Glücksspielautomaten sichergestellt.

Ziel der Kontrollen waren zwei Wettbüros und vier Gaststätten. In einem Wettbüro in der Münsterstraße stellten die Beamten drei Wettautomaten sicher, die mittels Software zu Glücksspielautomaten manipuliert wurden. In einem weiteren Wettbüro in der Mallinckrodtstraße fanden die Einsatzkräfte ebenfalls drei umgerüstete Automaten. Ebenfalls fündig wurden sie in einem Café in der Nordstraße. Der Automat war nicht zugelassen und wurde somit illegal betrieben. Zwei weitere widerrechtlich aufgestellte Geldspielautomaten stellten die Polizisten in der Braunschweiger Straße in einer Gaststätte sicher.

Mehrere Gäste mussten zudem die Lokalitäten wegen fehlendem Impfstatus verlassen. Es folgen Bußgeldbescheide.

Die Betreiber der Lokalitäten erwarten jetzt Strafanzeigen wegen unerlaubten Glücksspiels.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell