Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachtrag/Sondermeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Sonntag, 29.05.2022

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Tödlicher Verkehrsunfall - Mühlheim/B43

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntagmittag um 12:00 Uhr auf der Hanauer Straße, zwischen Hanau-Steinheim und Mühlheim am Main. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Unfallstelle ist zurzeit noch voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

Offenbach am Main,29.05.2022 RENKER, PvD

