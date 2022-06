Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Auto im Parkhaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag, 27.06.2022 zwischen 06.15 Uhr und 18.45 Uhr einen geparkten Skoda Oktavia. Dieser stand in einem Parkhaus eines Discounters im Erdgeschoss in der Robert-Gerwig-Straße. Der Skoda wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können.

