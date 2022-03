Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Lörrach - Rheinfelden: EPHK Bernhard Weis verlässt das Schiff Polizei

Freiburg (ots)

Nach 44 Dienstjahren wurde Erster Polizeihauptkommissar Bernhard Weis am 23.03.2022 in einem kleinen feierlichen Rahmen in den Ruhestand verabschiedet. Sowohl der Oberbürgermeister der Stadt Rheinfelden, Klaus Eberhardt, als auch Polizeivizepräsident Matthias Zeiser dankten einem gelassenen und umsichtigen Beamten für die geleistete Arbeit. "Mit Ihnen verliert die Region einen besonnenen und umsichtigen Polizeiführer", so Vizepräsident Zeiser.

Bernhard Weis wurde am 04.09.1978 in den Polizeidienst des Landes Baden-Württemberg eingestellt. Nach Abschluss der Ausbildung wechselte er bereits zum Polizeirevier Rheinfelden, damals als Sachbearbeiter im Streifendienst. Nach dem Aufstieg in den gehobenen Dienst war er zunächst als Polizeiführer vom Dienst in der damaligen Landespolizeidirektion tätig, bevor er im Jahr 1992 als Leiter des Bezirks- und Postendienstes des Polizeireviers Schopfheim zurück in den Süden kehrte. 1996 wurde er dort zum Vertreter des Leiters des Polizeireviers bestellt und zeigte sich fortan für fast 26 Jahre verantwortlich für die Leitung von Polizeirevieren im südlichsten Bereich des PP Freiburg. Diese Zeitspanne fand mit der Ernennung zum Leiter des Polizeireviers Rheinfelden im Jahr 2020 seinen Höhepunkt.

EPHK Manfred Geiges, der als Leiter der Führungsgruppe EPHK Weis bereits in der Vergangenheit zur Seite stand, wird die Dienstgeschäfte vorerst weiterführen.

