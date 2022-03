POL-FR: Freiburg- Mooswald Mit Haftbefehl gesuchte Person pöbelt Passanten an, beleidigt und bedroht Polizeibeamte

Freiburg (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte am Donnerstag, dem 24.03.2022, gegen 05:15 Uhr, in der Rheintorstraße einen dort geparkten hellen Ford C-Max. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro taxiert. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 entgegen. Medienrückfragen bitte an: Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-0 E-Mail: ...

mehr