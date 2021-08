Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Massiver Wassereintritt bei einem Motorboot auf dem Bodensee

Göppingen (ots)

Am Montag, den 02.08.2021, gegen 19:30 Uhr, erreichte die Rettungsleitstelle Radolfzell einen Notruf, dass es vor der Mettnauspitze bei einem Motorboot zu einem massiven Wassereintritt kommt. Die Wasserschutzpolizei Konstanz und die Rettungskräfte von Feuerwehr und DLRG eilten zu der Örtlichkeit. Das Motorboot, das mit drei Personen im Alter von 55 bis 62 Jahren besetzt war, drohte zu sinken. Die Insassen wurden unverzüglich an Bord des Polizeibootes gerettet und das verunglückte Motorboot zum Werfthafen geschleppt. Da sich das Heck des Motorbootes bereits unter Wasser befand, wurde dieses durch das DLRG mittels Hebesäcken gesichert. Die Feuerwehr legte vorsorglich eine Ölsperre aus, damit keine Gefahr für die Umwelt eintreten konnte. Die Besatzung des Unglücksbootes kam aufgrund des raschen Einschreitens der Wasserschutzpolizei mit dem Schrecken davon. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell