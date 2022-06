Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Topf mit Öl fing an zu brennen - Jugendliche löscht das Feuer vorbildlich

Freiburg (ots)

Auf dem Herd in der elterlichen Wohnung beabsichtigte am Montag, 27.06.2022 gegen 15.50 Uhr eine 17 Jahre alte Jugendliche Frittieröl in einem Metalltopf zu erhitzen. Während eines Telefonats geriet der Topf in Vergessenheit und das Öl entzündete sich. Die Jugendliche reagierte nach Bemerken des brennenden Topfes vorbildlich und löschte die Flammen mit einem Pulverlöscher. Anschließend brachte sie den Topf nach draußen und stellte diesen auf die Fliesen des Balkons. Die Feuerwehr Jestetten war mit drei Fahrzeugen und 14 Mann vor Ort, brauchte aber nicht mehr einschreiten. Vorsorglich wurde die Jugendliche, wegen leichten Atembeschwerden, vom Rettungsdienst untersucht. Sachschaden entstand keiner.

