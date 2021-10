Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Verkehrsunfall

Gernsbach (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Montagnachmittag gegen 17:20 Uhr auf der Scheffelstraße. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 47-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw die Scheffelstraße in Richtung Hansjakobweg. Offenbar missachtete er beim Abbiegen an der dortigen Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Durch die darauffolgende Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 5.000 EUR.

/jp

