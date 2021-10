Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Baucontainer aufgebrochen

Baden-Baden (ots)

Unbekannte Einbrecher sollen sich in der Zeit zwischen Freitag, 15:30 Uhr und Montagmorgen, 7:30 Uhr an einem verschlossenen Baucontainer auf einem Parkplatz in der Vimbucher Straße zu schaffen gemacht haben. Die Eindringlinge öffneten diesen hierbei gewaltsam und entwendeten Werkzeug im Wert von rund 2.000 EUR. Von den Langfingern und dem Diebesgut fehlt seither jede Spur. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, unter der Telefonnummer 07223 99097-0 um Kontaktaufnahme.

