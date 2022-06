POL-PPKO: Streitigkeiten auf dem Weg zur Arbeit

Koblenz (ots) - In der Nacht von Montag, 20.06.2022 auf Dienstag, 21.06.2022 wurde in ein Obst- und Gemüsegeschäft im Markenbildchenweg, hier in Koblenz eingebrochen. Zwischen 19:30 Uhr und 04:00 Uhr brach der oder die Täter ein Oberfenster der Eingangstür auf und gelangten so in den Innenraum. Es wurde Bargeld gestohlen. Die Koblenzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter ...

