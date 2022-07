POL-REK: 220719-2: Alleinunfall mit Quad-Fahrer

Bergheim (ots) - Polizei Rhein-Erft-Kreis hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis teilen mit: Am Dienstagvormittag (19. Juli) ist ein Mercedesfahrer (82) bei einem Verkehrsunfall in Bergheim-Oberaußem so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle ...

mehr