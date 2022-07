Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220719-1: Autofahrer erliegt nach Verkehrsunfall schwersten Verletzungen

Bergheim (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis teilen mit:

Am Dienstagvormittag (19. Juli) ist ein Mercedesfahrer (82) bei einem Verkehrsunfall in Bergheim-Oberaußem so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme.

Nach ersten Ermittlungen war der Senior gegen 9.30 Uhr in seinem Mercedes auf der Landesstraße 91 in Fahrtrichtung Glessen unterwegs. Nach Zeugenangaben soll der Mercedesfahrer beschleunigt und dann zum Überholen angesetzt haben. Dabei sei die B-Klasse nach links von der Fahrbahn abgekommen. Im Grünstreifen prallte der Unfallwagen dann frontal auf einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug extrem gestaucht.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat unmittelbar die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegenstand ist auch die Frage, ob ein internistischer Notfall zu dem Verkehrsunfall geführt haben könnte. Nach derzeitiger Sachlage handelt es sich um einen Alleinunfall. Zur Sicherung der Unfallspuren war auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln im Einsatz. Polizisten stellten den Leichnam und das Unfallfahrzeug sicher.

Um 13.30 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und die Unfallstelle geräumt. Polizisten hoben zu diesem Zeitpunkt die Sperrungen auf. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell