POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 29.01.2023

Aalen (ots)

Ellwangen: Rotlicht missachtet - Unfall verursacht

Am Samstagnachmittag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Skoda Fahrer die Marienstraße von der B 290 kommend in Richtung Südtangente und missachtete das Rotlicht der Ampel im Kreuzungsbereich Marienstraße / Wolfgangstraße. In diesem Moment kreuzte ein 19-jähriger Opel Fahrer, welcher bei "Grün" von der Innenstadt in Richtung Wolfgangstraße fahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 24.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Bei Kontrolle Beamte beleidigt

Weil Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen gegen 01:50 Uhr seine 40-jährige Ehefrau einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, beleidigte ein 45-jähriger Mann die Einsatzkräfte. Wie sich bei der Verkehrskontrolle an der Einmündung In der Aue / Jagststraße herausstellte, war der alkoholisierte Mann Beifahrer im Pkw, der von seiner Ehefrau gelenkt wurde. Obwohl die Beamten versuchten, dem Mann den Grund der Verkehrskontrolle zu erklären, ließ er sich nicht beruhigen und setzte seine Beleidigungen in äußerst aggressiver Weise fort. Da er mehrfach den Sicherheitsabstand zu den Beamten unterschritt, wurde eine weitere Streife zur Unterstützung angefordert. Auch diese wurden von dem Mann beleidigt. Nun muss er mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Einhorntunnel blockiert

Am Samstagabend gegen 21:16 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass der Einhorntunnel in Fahrtrichtung Stuttgart durch mehrere Fahrzeuge blockiert wird. Personen hingen aus den Fenstern der Fahrzeuge und würden in die Luft schießen. Durch mehrere Polizeistreifen konnten vor Ort sechs Fahrzeuge angetroffen und die Insassen kontrolliert werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

