Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 29.01.2023

Aalen (ots)

Crailsheim: Kassiererin besprüht und in Kasse gegriffen

Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Schönebürgstraße in Crailsheim zu einem Angriff auf eine Kassiererin. Ein bislang unbekannter Mann sprühte dieser, beim Bezahlen seines Einkaufes, plötzlich und unvermittelt eine reizende Substanz ins Gesicht und versuchte in die geöffnete Kasse zu greifen. Da diese die Kasse schnellstmöglich schloss, konnte er kein Bargeld erbeuten und flüchtete in unbekannte Richtung. Durch den Angriff wurde die Kassiererin leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet - Unfall verursacht

Am Samstagabend, gegen 17:15 Uhr, wollte ein 20-jähriger VW Fahrer vom Parkplatz eines Fast-Food-Anbieters in die Haller Straße in Crailsheim einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des auf der Haller Straße heranfahrenden 30-jährigen Renault Fahrers. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro, verletzt wurde niemand.

