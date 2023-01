Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung, Brand in Gebäude

Obersontheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montagmorgen 08 Uhr und Mittwochmorgen 08 Uhr eine Steintreppe vor einem Gebäude in der Schubartstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Michelbach an der Bilz: Von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagvormittag gegen 09 Uhr befuhr eine 24-jährige Citroen-Fahrerin die L1055 von Michelbach in Richtung Rosengarten. In einer Rechtskurve geriet sie bei glatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Sie fuhr in den dortigen Straßengraben und kam dort zum Stehen. Die 24-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Crailsheim: Sachbeschädigung

Zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 9:00 Uhr beschädigten Unbekannte eine in der Haller Straße aufgestellte Geschwindigkeitsmessstation, indem sie diese mit Farbe besprühten. Dabei entstand Sachschaden. Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim-Jagstheim: Brand in Gebäude

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Wäschetrockner kam es am Sonntag kurz vor 12:00 Uhr zu einem Brand in einem Gebäude in der Straße Am Geigersberg. Die Feuerwehren Jagstheim und Onolzheim waren mit vier Fahrzeugen und 27 Kräften vor Ort im Einsatz. Es entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

