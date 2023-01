Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Bochum - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Bochum am Freitagnachmittag, 13. Januar, sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 17-jährige Bochumerin gegen 15.20 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad den Nordring in östliche Richtung. Zeitgleich war ein bislang unbekannter Autofahrer in einem silbernen Mercedes in gleicher Richtung auf dem Nordring unterwegs. An der Abzweigung Schillerstraße beabsichtigte er nach links auf diese abzubiegen. Beim Ausscheren gelangte der Pkw von der Linksabbiegerspur auf die Fahrspur der Bochumerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste die Bochumerin ab und wich aus. Hierbei kam sie zu Fall.

Bei dem Sturz verletzte sich die 17-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Europaplatz fort, ohne sich um die Verletzte und die Unfallaufnahme zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den beteiligten Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell