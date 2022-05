Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer am Sonntag in Borken bei einem Auffahrunfall erlitten. Ein 85-Jähriger war gegen 12.35 Uhr auf der Raesfelder Straße (B70) in Richtung Raesfeld unterwegs. Der Bocholter bemerkte zu spät, dass ein 42-Jähriger vor ihm seinen Wagen verkehrsbedingt angehalten hatte: Er wollte nach links in den Haus-Döringweg abbiegen. Ein Rettungswagen brachte den Borkener ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Die Bundesstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. (to)

