POL-BOR: Klein Reken - Pedelec-Diebe brechen Garage auf

Raesfeld (ots) - Mit Gewalt sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Raesfeld in einen Firmenwagen eingedrungen. Um in das Fahrzeug an der Straße Sankt Sebastian zu kommen, hatten sie eine Scheibe eingeschlagen. Aus dem Inneren entwendeten die Täter einen Stemmhammer der Marke Bosch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

