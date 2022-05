POL-BOR: Isselburg-Herzebocholt - Rollerfahrt unfreiwillig beendet

Heek (ots) - In der Nacht zum Samstag wollten Unbekannte in Heek in zwei Betriebe eindringen. Die Täter versuchten vergeblich, die Eingangstür zu den Räumen eines Geschäfts an der Straße Stroot aufzuhebeln. Möglicherweise hat der dabei ausgelöste Alarm sie in die Flucht geschlagen. Zu der zweiten Tat kam es nicht weit entfernt am Düstermühlenweg: Dort stellte das Gelände einer Firma das Ziel Krimineller dar. Es ...

mehr