POL-KR: Falsche Stadtwerker bestehlen Seniorin

Krefeld (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Untergath/Siemesdyk sind am Dienstagabend (13. Dezember 2022) zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 24-jährige Autofahrerin war gegen 21:10 Uhr auf der Untergath unterwegs. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit einer 41-jährigen Autofahrerin zusammen, die auf dem Dießemer Bruch in Richtung Siemesdyk gefahren war. Durch die Wucht des Aufpralls landete das Auto der ...

mehr