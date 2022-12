Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Krefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Untergath/Siemesdyk sind am Dienstagabend (13. Dezember 2022) zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 24-jährige Autofahrerin war gegen 21:10 Uhr auf der Untergath unterwegs. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit einer 41-jährigen Autofahrerin zusammen, die auf dem Dießemer Bruch in Richtung Siemesdyk gefahren war. Durch die Wucht des Aufpralls landete das Auto der 41-Jährigen auf der Fahrerseite und kam einige Meter weiter zum Stehen. Mehrere Ersthelfer konnten die Frau aus dem Auto befreien. Sie und die 24-Jährige kamen schwerverletzt in Krankenhäuser. Es besteht keine Lebensgefahr.

Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen. (421)

