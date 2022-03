Feuerwehr Neuss

FW-NE: PKW-Brand in Reuschenberg | Keine Verletzten

Neuss (ots)

Am Abend des 25.03.2022 sorgten gegen 21:07 Uhr zwei brennende Pkw für einen rund einstündigen Einsatz der Feuerwehr. Die beiden Fahrzeuge waren vor der Garage eines Zweifamilienhauses auf der Veilchenstraße in Reuschenberg geparkt und aus unbekannter Ursache in Brand geraten.

Die eintreffenden Einsatzkräfte bekämpften den Brand mit zwei Teams unter schwerem Atemschutz, gleichzeitig wurde das Wohnhaus und die Garage von einem weiteren Team kontrolliert.

Glücklicherweise beschränkte sich der Brand auf die beiden Fahrzeuge, Garage und Wohnhaus blieben vom Feuer verschont. Die Nachlöscharbeiten und die Kontrolle der Gebäude nahm einige Zeit in Anspruch, bis die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei und die unverletzten Bewohner übergeben konnte.

Im Einsatz waren der hauptamtliche Löschzug zusammen mit dem Löschzug Holzheim und einem Rettungswagen, insgesamt waren 20 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Für die Dauer des Einsatzes wurde eine Wachbereitschaft hergestellt.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell