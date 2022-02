Feuerwehr Neuss

FW-NE: Keine Ruhe nach dem Sturm | weitere sturmbedingte Einsätze für die Feuerwehr

Neuss (ots)

Auch am 21.02. musste die Feuerwehr Neuss noch zu 13 Einsätzen ausrücken, die durch den vorhergegangenen Sturm verursacht worden waren. In den meisten Fällen handelte es sich um Bäume und Äste, die beseitigt werden mussten. An der Breslauer Straße musste an einem hohen Gebäude eine Tafel mit einer Aufschrift, die sich im Sturm gelockert hatte, gesichert werden. Auf der Niederstraße in der Innenstadt wurde eine lose Werbetafel demontiert.

Im gleichen Zeitraum mussten dann auch noch sechs weitere Einsätze abgearbeitet werden, die nicht durch den Sturm verursacht worden waren.

