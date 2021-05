Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener schlägt zu

Konstanz (ots)

Ein offensichtlich betrunkener Mann hat am Mittwochabend gegen 18 Uhr in der Hafenstraße auf einen Mitarbeiter des Riesenrad-Betreibers eingeschlagen. Dieser wurde dadurch am Kopf und Hals leicht verletzt. Grund für den Übergriff war wohl, weil der 45-Jährige umsonst mit dem Riesenrad fahren wollte und der 54-jährige Mitarbeiter dies verweigerte. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen und dem Betrunkenen einen Platzverweis erteilt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell