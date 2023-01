POL-BO: Radarkontrollen für die 3. Kalenderwoche 2023

Bochum, Wattenscheid (ots) - Am frühen Freitagmorgen, 13. Januar, ist es zu einem Geschäftseinbruch in Bochum-Wattenscheid gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigem Stand verschafften sich Unbekannte um kurz vor 2 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Handyladen an der Oststraße 20 und entwendeten dort mehrere Smartphones. Anschließend flüchteten sie von der Örtlichkeit. Ersten Zeugenaussagen nach handelt es sich ...

