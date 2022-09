Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb klaut gleich zwei Fahrräder und wird gestellt

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Zeugenhinweis konnten am Montag, 26. September, zwei Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes einen Fahrraddieb an der Hafenstraße festhalten.

Zuvor beobachtete ein Zeuge, wie eine männliche Person gegen 12.30 Uhr an einem Fitnessstudio zwei Fahrräder entwendete. Dies teilte er zwei in der Nähe befindlichen Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes mit. Die konnten den Dieb auf einem Fahrrad an der Hafenstraße ausfindig machen. Ein weiteres, abgeschlossenes Fahrrad zog er hinter sich her.

Die beiden Ordnungsamtmitarbeiter hielten den Fahrraddieb bis zum Eintreffen der Polizei auf einem Parkplatz an der Hafenstraße fest. Polizeibeamte nahmen den Mann mit zur Wache. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der 20-jährige Moldawier anschließend entlassen.

Die Fahrräder wurden sichergestellt.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell