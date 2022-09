Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 71-jähriger Honda-Fahrer wurde am Montag, 26. September, gegen 17:25 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Schmiedestraße/Dortmunder Straße leicht verletzt. Bei Grünlicht fuhr der Motorradfahrer an und beabsichtigte von der Schmiedestraße nach rechts in die Dortmunder Straße abzubiegen, als der Motor der Honda ausging. Ein 41-jähriger Opel-Vivaro-Fahrer befand sich hinter ihm und fuhr auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der 71-Jährige leicht verletzt und wurde zwecks ambulanter Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 5200 Euro.(kap)

