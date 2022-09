POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Ein geparkter Ford wurde am Samstag, 24. September, gegen 16.15 Uhr, in der Hohe Straße von einem orangenen PKW beschädigt. Vor Ort konnte Lackaufrieb sichergestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (ds) Rückfragen bitte an: ...

