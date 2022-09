POL-HAM: Ein leichtverletztes Kind bei Zusammenstoß mit Auto

Hamm-Uentrop (ots) - Am Freitag, 23. September, gegen 10.30 Uhr, entwendete ein unbekannter Dieb eine Geldbörse am Ammerweg. Der unbekannte Mann verwickelte das Opfer in Höhe der Maximilianstraße in ein Gespräch. Wenig später konnte das Fehlen der Geldbörse bemerkt werden. Bei dem flüchtenden Dieb handelt es sich um einen kräftigen Mann mit dunklem Teint. Er ist zirka 1.75 Meter groß und war mit einer dunklen ...

