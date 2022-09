POL-HAM: Defektes Abblendlicht und die Folgen

Hamm-Herringen (ots) - Unbekannte Täter sind Montagnacht, 26. September, in ein Gemeindehaus am Zechenweg eingebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 2.30 Uhr verdächtige Geräusche innerhalb des Gebäudes und rief die Polizei. Die umstellte und durchsuchte das Gemeindehaus, konnte aber keine Person mehr antreffen. Der oder die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude und hebelten mehrere Innentüren und Schränke auf. Zur Tatbeute und Schadenshöhe können ...

