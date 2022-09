POL-HAM: Versuchter Raub in Grünanlage

Hamm-Mitte (ots) - Am Sonntag, den 25.09, gegen 17.45 Uhr, kam es auf der Hafenstraße, in Höhe der Hausnummer zwölf, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 53-jähriger Mann kam mit seinem Dacia Logan nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem geparkten Honda Jazz. Anschließend flüchtete der Fahrer mit seinem Pkw in Richtung Innenstadt. Der Vorfall wurde durch einen 37 Jahre alten Zeugen ...

