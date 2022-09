POL-HAM: Illegales Kraftfahrzeugrennen - Führerschein und Auto sichergestellt

Hamm-Uentrop (ots) - In eine Lotto-Annahmestelle am Alten Uentroper Weg brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 22. September, 18 Uhr und Freitag, 23. September, 7.50 Uhr, ein. Die Täter hebelten eine Eingangstür auf und gelangten in den Verkaufsraum. Hier stahlen die Einbrecher Tabakwaren - Die Höhe liegt im vierstelligen Bereich. Zudem hinterließen sie Sachschäden im dreistelligen Bereich. Die ...

mehr