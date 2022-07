Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse und Schmuck gestohlen

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Am 12. Juli (Dienstag) betrat gegen 13.20 Uhr eine Frau ein Juweliergeschäft an der Erzbischof-Philipp-Straße. Die Unbekannte artikulierte sich in einer fremden Sprache, vermutlich gebrochenem Italienisch, und interessierte sich für Schmuck im Bereich der Theke. Nachdem sie sich über eine halbe Stunde im Ladenlokal aufhielt, versuchte sie mittels Gestik deutlich zu machen, dass sie eine Toilette aufsuchen müsse. Dies wurde ihr gewährt. Um zur Toilette zu gelangen, musste die unbekannte Frau durch einen rückwärtigen Aufenthaltsraum gehen. Auf Videoaufnahmen ist zu erkennen, wie sie in einem unbeobachteten Moment gegen 14 Uhr gezielt in die Handtasche einer Mitarbeiterin griff und ein Portmonee entwendete. Außerdem nahm sie eine Kette und einen Ring an sich und verließ daraufhin das Geschäft. Die Täterin war etwa 25 bis 35 Jahre alt, hatte schwarze mittellange Haare, die zum Zopf gebunden waren und wirkte südländisch. Sie war mit einer Jeans und einem weißen T-Shirt mit silbernen Pailletten bekleidet. Außerdem führte sie eine schwarze Umhängetasche mit sich und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise an das Kriminalkommissariat West unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell