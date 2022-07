Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Fahrzeuge geöffnet

Wassenberg-Orsbeck/-Birgelen (ots)

Am letzten Wochenende öffneten unbekannte Täter zwischen Freitag (09. Juli) und Montag (11. Juli) insgesamt drei Kraftfahrzeuge. Zwei Tatorte befanden sich in Orsbeck auf dem Pappelweg, ein weiterer in Birgelen am Leichweg. Alle Fahrzeuge wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch in allen Fällen nichts entwendet. Die Kriminalpolizei klärt nun, ob die Taten in Zusammenhang stehen könnten.

