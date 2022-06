Polizei Gütersloh

POL-GT: Dringende Warnung nach Messenger - Betrug

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh/ Steinhagen (FK) - In zwei Fällen erlangten Betrüger am vergangenen Wochenende mit einer Betrugsmasche via Messenger-Dienst Geld. In beiden Fällen aus dem Bereich Steinhagen nahmen die Unbekannten Kontakt zu ihren späteren Opfern via Messenger-Dienst auf. In einem Fall dauerte die Kontaktanbahnung mehrere Wochen an.

Mit der Masche sind die Betrüger derzeit sehr aktiv. Via Handy kontaktieren angebliche Söhne und Töchter die Opfer und geben vor, eine neue Telefonnummer zu haben. Nachdem der Kontakt hergestellt worden ist, täuschen die Unbekannten eine finanzielle Notlage vor und bitten um eine Überweisung, meist in Echtzeit, auf ein Bankkonto. Im Anschluss reißt der Kontakt ab.

In Steinhagen kam es in beiden Fällen zu Überweisungen in vierstelliger Höhe.

Die Polizei warnt! Wie auch schon bei den bekannten Betrugsarten via Telefon, ist es wichtig diese Masche bekannt zu machen. Warnen Sie Verwandte, Nachbarn und Freunde! Überweisen sie niemals Geld an Unbekannte. Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen stattdessen über die Ihnen bekannte Telefonnummer.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell