POL-GT: Schlägereien in Versmold

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am heutigen Dienstag (31.05.) wurde die Polizei Gütersloh über den Fund einer Packung Rattengift an der Straße Zum Brinkhof im Gütersloher Stadtteil Isselhorst informiert. Bereits am Sonntagvormittag (22.05., 10.30 Uhr) vorletzter Woche, so teilte der Anzeigenerstatter mit, habe sein Hund am Zaun einer Grundstückszufahrt zwischen Texelweg und Baltrumweg die Packung entdeckt und ...

