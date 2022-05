Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte schlagen 46-Jährigen am Sammelteich - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Bereits in der vergangenen Donnerstagnacht (26.05., 01.00 Uhr - 03.00 Uhr) kam es am Sammelteich an der Dechant-Brill-Straße zu einer Schlägerei mehrerer bislang unbekannter Personen mit einem 46-jährigen Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock.

Der 46-Jährige teilte dies der Polizei am gestrigen Montag mit. Den Angaben zufolge habe der Mann im Tatzeitraum alleine auf einer Parkbank am Wassersteg am Sammelteich gesessen und Alkohol konsumiert. Im weiteren Verlauf sei eine Gruppe von vier bis fünf Personen erschienen. Diese sollen dann auf den 46-Jährigen eingeschlagen haben, so dass dieser hierdurch leicht verletzt wurde. Zur Beschreibung der Personen konnte der Mann keine weiteren Angaben machen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat Hinweise auf die vier- bis fünfköpfige Personengruppe? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell