Polizei Gütersloh

POL-GT: Städtische Unterkunft am Fuchsweg - Festnahme nach Polizeieinsatz

Gütersloh (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh

Gütersloh (FK) - Am Samstagabend (28.05., 20.30 Uhr) kam es in einem Zimmer einer städtischen Unterkunft am Fuchsweg zu einem Übergriff zum Nachteil eines 34-jährigen Mannes.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es am Abend zwischen einem 42-jährigen Mann und seinem Zimmermitbewohner zu einem Streit gekommen ist. Der Streit entwickelte sich in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Folge der 42-Jährige auf seinen 34-jährigen Kontrahenten mit einem Hammer einschlug. Ein Zeuge ging dazwischen und beendete die Auseinandersetzung. Der 34-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus eingeliefert. Der tatverdächtige 42-Jährige war alkoholisiert. Aufgrund dessen wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde er im Zuge der sich anschließenden Ermittlungen am Sonntag vorläufig festgenommen. Der 42-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den 42-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell