Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei auf Festivalgelände

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Rande eines Festivals kam es am Samstagabend (28.05., 20.25 Uhr) an der Straße Boomberge kam es zu einem Polizeieinsatz. Zwei Männer (51 und 17 - jährige Bielefelder) gaben an, zuvor von drei weiteren Männern geschlagen worden zu sein.

Tatverdächtig sind derzeitigen Ermittlungen nach drei 41-, 43- und 49- jährige Männer aus Schloß Holte-Stukenbrock, bzw. Bielefeld.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu den Vorfällen machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell