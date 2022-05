Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Von einer Ordnungswidrigkeit zur Straftat: Rauchender 21-Jähriger leistet Widerstand

Halle (ots)

Am Samstag, den 30. April 2022 gegen 01:50 Uhr wurde eine Streife des Bundespolizeireviers Halle durch Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn um Unterstützung gebeten. Zuvor hatten diese einen rauchenden 21-Jährigen im Hallenser Hauptbahnhof angetroffen und aufgefordert das Rauchen einzustellen. Der Deutsche ignorierte die Anweisungen des Sicherheitspersonals und beleidigte diese obendrein mit ehrverletzenden Worten, sodass diese die Bundespolizei informierten. Auch die hinzugerufene Streife beeindruckte den jungen Mann wenig. Der mehrmaligen Aufforderung, sich zur Identitätsfeststellung auszuweisen, kam er nicht nach, was zur Durchsuchung des Mannes führte. Dieser Maßnahme versuchte der er sich zu entziehen und leistete erheblichen Widerstand, so dass er schließlich gefesselt zur Dienststelle der Bundespolizei mitgenommen werden musste. Auch hierbei befolgte er die Anweisungen der eingesetzten Streife nicht und leistete weiterhin Widerstand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 2,14 Promille. So erhielt der 21-Jährige in dieser Nacht, statt der bloßen Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Bundesnichtraucherschutzgesetz, zusätzlich Strafanzeigen wegen Beleidigung und Wider-stand gegen Vollstreckungsbeamte.

